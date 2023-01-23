『バスケットゴール 室内 屋外 壁掛け ドア掛け式 持ち運び 折りたたみ式 電子スコアリング機能付き 効果音 バスケットボール用ゴール バスケットボール2個付き ト【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 19時 29分に出品され04月27日 19時 29分に終了予定です。即決価格は7,526円に設定されています。現在424件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 バスケットゴール 室内 屋外 壁掛け ドア掛け式 持ち運び 折りたたみ式 電子スコアリング機能付き 効果音 バスケットボール用ゴール バスケットボール2個付き ト