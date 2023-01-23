『カゴメ 野菜ジュース 糖質オフ 200ml(24本入×4ケース）96本入3?4営業日以内に出荷【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 45分に出品され03月15日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

カゴメ 野菜ジュース 糖質オフ 200ml(24本入×4ケース）96本入3?4営業日以内に出荷



【商品説明】

・カロリー:22kcal/1本200mlあたり

・内容量:200ml×96本

・商品サイズ(高さx奥行x幅):248mmx348mmx318mm



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。