『カゴメ 野菜ジュース 糖質オフ 200ml(24本入×4ケース）96本入3?4営業日以内に出荷【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 12時 45分に出品され03月15日 12時 45分に終了予定です。即決価格は7,525円に設定されています。現在535件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カゴメ 野菜ジュース 糖質オフ 200ml(24本入×4ケース）96本入3?4営業日以内に出荷
【商品説明】
・カロリー:22kcal/1本200mlあたり
・内容量:200ml×96本
・商品サイズ(高さx奥行x幅):248mmx348mmx318mm
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7525円
535 入札履歴
終了
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