『G-FORCE ジーフォース INCREDIBLE (Blue) MODE1 RTFセット GB141【2024年最新】 』はヤフオクでから03月20日 14時 11分に出品され03月20日 14時 11分に終了予定です。即決価格は7,522円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 最大約15分の連続フライトが可能なヘリコプター型ドローン。