『スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (グリーン，【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月31日 20時 48分に出品され03月31日 20時 48分に終了予定です。即決価格は7,521円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 画像出典元：「ブランク」より引用



【商品名】

スケートボード スケボー スケート コンプリート 7.375 / 7.5 / 7.75 / 8.0 カットバック オリジナル (グリーン， 7.75インチ)



【ブランド】

ブランク



【商品説明】

・【 ちまたではキッズSkatoboardが盛り上がってます。お子様へのプレゼントにいかがですか



【商品カテゴリ】

スケートボード、ステッカー



【サイズ】

高さ : 14.00 cm

横幅 : 20.00 cm

奥行 : 79.00 cm

重量 : 2.21 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。