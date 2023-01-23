『MOGAMI 2534 XLR(メス)→TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (1m)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 01時 19分に出品され03月15日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

MOGAMI 2534 XLR(メス)→TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (1m)



【商品説明】

・ケーブル： MOGAMI2534

・ハンダ：KR-19RMA

・プラグ：NEUTRIK NC3FXX-B→ NP3X-B

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：



【サイズ】

高さ :

横幅 :

奥行 :

重量 :

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。