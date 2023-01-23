『MOGAMI 2534 XLR(メス)→TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (1m)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 01時 19分に出品され03月15日 01時 19分に終了予定です。即決価格は7,520円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
MOGAMI 2534 XLR(メス)→TRS(ステレオフォン) 2本ペアケーブル (1m)
【商品説明】
・ケーブル： MOGAMI2534
・ハンダ：KR-19RMA
・プラグ：NEUTRIK NC3FXX-B→ NP3X-B
・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：
【サイズ】
高さ :
横幅 :
奥行 :
重量 :
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7520円
628 入札履歴
終了
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