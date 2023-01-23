『SOUND KING サウンドキング チャイナドラ 虎音鑼(フー・イン・ルオ) CH-003/31【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 16時 11分に出品され04月14日 16時 11分に終了予定です。即決価格は7,519円に設定されています。現在317件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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直径:31cm

バチ付

※ 音程が下がるタイプ

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CH-003/31