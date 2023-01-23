『青島文化教材社 1/700 ウォーターラインスーパーディテールシリーズ 日本海軍 水上機母艦 秋津洲 プラモデル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月14日 05時 24分に出品され04月14日 05時 24分に終了予定です。即決価格は7,515円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
青島文化教材社 1/700 ウォーターラインスーパーディテールシリーズ 日本海軍 水上機母艦 秋津洲 プラモデル
【商品説明】
・1/700スケール
・組み立て塗装が必要なプラモデル。別途、工具、塗料等が必要。
【サイズ】
高さ : 5.10 cm
横幅 : 12.40 cm
奥行 : 29.30 cm
重量 : 190.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7515円
617 入札履歴
終了
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