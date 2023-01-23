『カバロ シンセティックショートブーツ 267610001178 ブラック 43.0 並行輸入品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 20時 48分に出品され03月21日 20時 48分に終了予定です。即決価格は7,509円に設定されています。現在713件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カバロ シンセティックショートブーツ 267610001178 ブラック 43.0 並行輸入品
【商品説明】
・サイズ:35(22.5cm)
・メイン素材:合成皮革
【サイズ】
高さ : 11.40 cm
横幅 : 30.60 cm
奥行 : 34.20 cm
重量 : 1.28 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7509円
713 入札履歴
終了
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