『19-20 バートン BURTON Kids Elodie Jacket スノーウェア ジャケット キッズ 子供用 2020 日本正規品 アウトレット【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 00時 42分に出品され03月13日 00時 42分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在163件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
2020
【ブランド】BURTON（バートン）
【アイテム】Kids Elodie Jacket
【製品番号】
【カラー】Fizzle， True Black Morse Geo
KEY FEATURE
心地良い保温性とキッズ仕様の機能を備えたジャケットを。使いやすさを重視したポケットに、冬の思い出をいっぱい詰め込もう。
MATERIALS
DRYRIDE? 2レイヤーのポリエステルウーブン素材
DETAILS
DRYRIDE?（10，000mm/5，000g）
PFCフリーの撥水加工
Thermacore?インサレーション（ボディに100g / 袖、フードに80g）
ナイロンタフタライナー
重要なエリアにシームテープ加工
YKK?ジップ
ドロップ構造のヘルメット対応Contour?フード
胸のヘッドホンケーブルポート付きベルクロポケット
フラッシュパスポケット
マイクロフリースライナーのジップハンドウォーマーポケット
成長に対応するRoom-To-Grow?システム
ジャケットとパンツをつなぐインターフェイスが付いた人間工学的撥水ウエストゲーター
調節可能な袖口
摩擦を軽減するチンガード
グローブループ
リフトパス用Oリング
ポケット内のドローコードで調節可能な裾
スムーズなネックライン
JANコード
XS(TRUE BLACK MORSE GEO)：9009521475411
S(TRUE BLACK MORSE GEO)：9009521475398
M(TRUE BLACK MORSE GEO)：9009521475381
XS(Fizzle)：9009521475466
S(Fizzle)：9009521475442
M(Fizzle)：9009521475435
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商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
9009521475381
商品コード
20burton-wearjr08
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落札価格7508円
163 入札履歴
終了
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