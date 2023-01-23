19-20 バートン BURTON Kids Elodie Jacket スノーウェア ジャケット キッズ 子供用 2020 日本正規品 アウトレット【年末の贈り物】

商品説明

2020

【ブランド】BURTON（バートン）

【アイテム】Kids Elodie Jacket

【製品番号】

【カラー】Fizzle， True Black Morse Geo



KEY FEATURE

心地良い保温性とキッズ仕様の機能を備えたジャケットを。使いやすさを重視したポケットに、冬の思い出をいっぱい詰め込もう。

MATERIALS

DRYRIDE? 2レイヤーのポリエステルウーブン素材

DETAILS

DRYRIDE?（10，000mm/5，000g）

PFCフリーの撥水加工

Thermacore?インサレーション（ボディに100g / 袖、フードに80g）

ナイロンタフタライナー

重要なエリアにシームテープ加工

YKK?ジップ

ドロップ構造のヘルメット対応Contour?フード

胸のヘッドホンケーブルポート付きベルクロポケット

フラッシュパスポケット

マイクロフリースライナーのジップハンドウォーマーポケット

成長に対応するRoom-To-Grow?システム

ジャケットとパンツをつなぐインターフェイスが付いた人間工学的撥水ウエストゲーター

調節可能な袖口

摩擦を軽減するチンガード

グローブループ

リフトパス用Oリング

ポケット内のドローコードで調節可能な裾

スムーズなネックライン





JANコード

XS(TRUE BLACK MORSE GEO)：9009521475411

S(TRUE BLACK MORSE GEO)：9009521475398

M(TRUE BLACK MORSE GEO)：9009521475381

XS(Fizzle)：9009521475466

S(Fizzle)：9009521475442

M(Fizzle)：9009521475435





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