『25%OFF ワコール ラゼ LASEE 16シリーズ スリップ SFA216 ML ランジェリー ドレス 刺繍 花柄 下着 インナー【お歳暮】』はヤフオクでから03月26日 18時 16分に出品され03月26日 18時 16分に終了予定です。即決価格は7,508円に設定されています。現在515件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 特徴

斬新でモダンなカッティングラインのスリップ

艶のある光沢感が美しいスムース素材を使用

ボーダー状に花が連なって印象的なリバーレースがエレガントでモダンな雰囲気

商品概要

スリップ

サイズ：M80：バスト79〜87cm 丈80cm

L85：バスト86〜94cm 丈85cm

カラー：BL BU GR SP

洗濯：洗濯機可

主素材：ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン

原産国：日本、ベトナム製

カテゴリ ファッション

レディースファッション

下着、靴下、部屋着 タグ 25%OFF

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