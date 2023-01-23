『ＷＯＲＬＤＥＡＧＬＥ ＳＳＣＣ０１?７ セルフスタンドクラブケース フード＆大型ポケット付 黄色【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 47分に出品され03月15日 22時 47分に終了予定です。即決価格は7,505円に設定されています。現在265件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ＷＯＲＬＤＥＡＧＬＥ ＳＳＣＣ０１?７ セルフスタンドクラブケース フード＆大型ポケット付 黄色
【商品説明】
・サイズ：高さ80cm×幅13cm×奥行10cm フード装着時 高さ128cm（４６インチドライバーも収納可能）
・・ スタンド付き（ 固定用ベルト付き ※ 未使用時に使用 ）
・・ ネーム/グローブホルダー用ナスカン付き ・ ポケット２箇所付き
・・ フードカバー・ショルダーストラップ付き
・・素材：ナイロン＋ＰＵ 重量：９８０ｇ（フード未装着時）
【サイズ】
高さ : 19.60 cm
横幅 : 19.60 cm
奥行 : 87.40 cm
重量 : 1.50 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7505円
265 入札履歴
終了
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