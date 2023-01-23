『ALTENG ワイヤレスヘッドホン テレビ用 ワイヤレスヘッドフォン 2.4GHz 最大受信距離60m 無線DSP Hi-Fiステレオ 有線【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月06日 18時 12分に出品され05月06日 18時 12分に終了予定です。即決価格は7,503円に設定されています。現在329件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ALTENG ワイヤレスヘッドホン テレビ用 ワイヤレスヘッドフォン 2.4GHz 最大受信距離60m 無線DSP Hi-Fiステレオ 有線
【商品説明】
・?【DSP技術＆Hi-Fi高音質テレビ ヘッドホン】?--最新登場のHi-FiステレオワイヤレスヘッドホンはDSPチップ（デジタル信号処理）技術を搭載し、映画や音楽でより優れたサウンドエフェクトを提供します。1つのキーで音 楽-映画-通常モードを切り替え、強力
【サイズ】
高さ : 14.80 cm
横幅 : 17.10 cm
奥行 : 24.80 cm
重量 : 650.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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落札価格7503円
329 入札履歴
終了
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