Boniboni 月と太陽 タロットカードタペストリー 太陽と月のタペストリー スカル フローラルタペストリー サイケデリック 星 蜘蛛 昆虫 タペストリー ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

商品名Boniboni 月と太陽 タロットカードタペストリー 太陽と月のタペストリー スカル フローラルタペストリー サイケデリック 星 蜘蛛 昆虫 タペストリー ブラック 天体 タペストリー 壁掛け 部屋用 (13.8 x 19.7インチ)Boniboni Pack of 2 Moon and Sun Tarot Card Tapestry The Sun Moon Tapestry Skull Floral Tapestry Psychedelic Stars Spider Insect Tapestries Black Celestial Tapestry Wall Hanging for Room(13.8 x 19.7 inches)ブランド:Boniboni商品サイズ:13.8"" x 19.7""高さ:1.8 cm横幅:27.7 cm奥行:35 cm重量:6250 g商品番号:色:Black and White素材:Polyester