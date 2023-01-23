SALE特価 オークリー メンズ 吸汗速乾 モックネック 長袖シャツ FOA404230 SKULL VECTOR LS MOCK SHIRT メール便発送 2WF2 OAKLEY ゴルフウェア SEP2【スケジュール帳 2025の人気アイテム】

商品情報

凹凸を編込みで表現した長袖モックシャツです。

裏側に、蓄熱機能を備えた「THERMOTRON」使用。

「トリプルドライカラット」でドライな状態に保ちます。

スリムなシルエットです。



素材

ポリエステル100％



テクノロジー

・HYDROLIX

・サーモトロン

・トリプルドライカラット



機能

・吸汗速乾

・赤外線吸収発熱



特記事項

※お使いのコンピュータ環境によっては写真のカラーが実際の商品と異なって見える場合があります。

※カラー/ホワイトは多少透け感があります。



配送方法に関して

当商品は『メール便配送対応』商品です。

※詳しくはお買い物ガイドをご確認ください。









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