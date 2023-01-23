『中山式 ボディフレーム 腰用ハード 1個入 (Lサイズ) 4個セット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 23時 24分に出品され03月10日 23時 24分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在133件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
腰部をダブル固定！前部・後部のナイロンメッシュと2本の弾性ボーンで腰部を保護固定します。また動滑車の原理を応用し、小さな力でもしっかりと閉めつけ、固定することができます。薄型・16cm幅スリム設計で日常的に着用しやすいスタイルです。補助ベルトにマジックテープを仮止めでき、装着時の遊びをなくします。中山式独自のローカウント630D／20フィラメントメッシュ織りで通気性と安定性を向上させた通気性抜群のメッシュベルトです。男女兼用原産国：日本製カラー：ブラック（黒色）【適応サイズ】・M（腰回り70〜90cm）・L（腰回り80〜100cm）・LL（腰回り90〜110cm）※選定する際はギリギリのものではなく、各サイズの幅の真ん中を基準にお考えください。【商品規格】・M（長さ95cm×縦幅16cm、重さ147g）・L（長さ105cm×縦幅16cm、重さ160g）・LL（長さ115cm×縦幅16cm、重さ172g）
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落札価格7498円
133 入札履歴
終了
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