『日本製 DAKKOLT（ダッコルト） ヒッコリー・ベージュ セカンド抱っこ紐 正規品 抱っこベルト１歳〜４歳 軽量 コンパクト ヒップシート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 05時 50分に出品され03月17日 05時 50分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
日本製 DAKKOLT（ダッコルト） ヒッコリー・ベージュ セカンド抱っこ紐 正規品 抱っこベルト１歳〜４歳 軽量 コンパクト ヒップシート
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 10.00 cm
奥行 : 30.90 cm
重量 : 210.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7498円
975 入札履歴
終了
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