『日本製 DAKKOLT（ダッコルト） ヒッコリー・ベージュ セカンド抱っこ紐 正規品 抱っこベルト１歳〜４歳 軽量 コンパクト ヒップシート【2024年最新】 』はヤフオクでから03月17日 05時 50分に出品され03月17日 05時 50分に終了予定です。即決価格は7,498円に設定されています。現在975件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

日本製 DAKKOLT（ダッコルト） ヒッコリー・ベージュ セカンド抱っこ紐 正規品 抱っこベルト１歳〜４歳 軽量 コンパクト ヒップシート



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 10.00 cm

奥行 : 30.90 cm

重量 : 210.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ベビー、キッズ、マタニティ

抱っこ紐、おんぶ紐 タグ 日本製

DAKKOLT（ダッコルト）

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