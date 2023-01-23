『Ami ドッグフード ベジタリアン 小粒 1.5kg ×2袋 小型犬?中型犬用 正規輸入品アレルギーフリー 天然植物成分 防腐剤 無添加【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 14時 12分に出品され03月20日 14時 12分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Ami ドッグフード ベジタリアン 小粒 1.5kg ×2袋 小型犬?中型犬用 正規輸入品アレルギーフリー 天然植物成分 防腐剤 無添加
【商品説明】
・"Ami"は、野菜のみを成分とする無添加／無香料の完全ナチュラルフードです。
・100%天然植物成分でつくられており、防腐剤などの添加物などを全く含んでおりません。
・パーフェクトな体重を保ち、毛並みはもちろん、筋肉、骨格を含め、あらゆる愛犬が健康で充実した日々を送れるよう考えられた イタリア発のベジタリアンドックフードです。
・小型犬用
・小粒 1.5kg 2袋
【サイズ】
高さ : 13.90 cm
横幅 : 21.20 cm
奥行 : 39.10 cm
重量 : 3.16 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7497円
299 入札履歴
終了
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