『Ami ドッグフード ベジタリアン 小粒 1.5kg ×2袋 小型犬?中型犬用 正規輸入品アレルギーフリー 天然植物成分 防腐剤 無添加【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 14時 12分に出品され03月20日 14時 12分に終了予定です。即決価格は7,497円に設定されています。現在299件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ami ドッグフード ベジタリアン 小粒 1.5kg ×2袋 小型犬?中型犬用 正規輸入品アレルギーフリー 天然植物成分 防腐剤 無添加



【商品説明】

・"Ami"は、野菜のみを成分とする無添加／無香料の完全ナチュラルフードです。

・100%天然植物成分でつくられており、防腐剤などの添加物などを全く含んでおりません。

・パーフェクトな体重を保ち、毛並みはもちろん、筋肉、骨格を含め、あらゆる愛犬が健康で充実した日々を送れるよう考えられた イタリア発のベジタリアンドックフードです。

・小型犬用

・小粒 1.5kg 2袋



【サイズ】

高さ : 13.90 cm

横幅 : 21.20 cm

奥行 : 39.10 cm

重量 : 3.16 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。