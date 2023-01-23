『ベイブレードバースト B-97 スターター ナイトメアロンギヌス.Ds【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 20時 56分に出品され03月31日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ベイブレードバースト B-97 スターター ナイトメアロンギヌス.Ds
【商品説明】
・(C)Hiro Morita，BBBProject，TV TOKYO(C) TOMY
・対象年齢:6才以上
【サイズ】
高さ : 4.90 cm
横幅 : 12.19 cm
奥行 : 21.41 cm
重量 : 130.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7496円
183 入札履歴
終了
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