『ベイブレードバースト B-97 スターター ナイトメアロンギヌス.Ds【2024年最新】 』はヤフオクでから03月31日 20時 56分に出品され03月31日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,496円に設定されています。現在183件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ベイブレードバースト B-97 スターター ナイトメアロンギヌス.Ds



【商品説明】

・(C)Hiro Morita，BBBProject，TV TOKYO(C) TOMY

・対象年齢:6才以上



【サイズ】

高さ : 4.90 cm

横幅 : 12.19 cm

奥行 : 21.41 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ゲーム、おもちゃ

その他おもちゃ タグ ベイブレードバースト

B-97

スターター

ナイトメアロンギヌス.Ds