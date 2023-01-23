『アフロートDOG 下洗いシャンプー 業務用:3L / 4562305930612【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月07日 03時 39分に出品され05月07日 03時 39分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品の説明こだわりの洗浄力で、頑固な汚れや皮脂を一度でスッキリ！・脱脂力が特徴の洗浄剤、ラウレス硫酸Na、ラウレス-9、アルキル（C10-18）スルホン酸Naを配合し、ひどい汚れや、オイリーコートの頑固な油分もしっかり取り除きます。ラウラミンオキシド、ラウレス硫酸Na、ラウレス-9、（カプリリル/カプリル）グルコシド、ラウラミドプロピルベタイン、アルキル（C10-18）スルホン酸Na等 ・天然由来の洗浄成分（カプリリル/カプリル）グルコシドが、被毛をマイルドに洗浄します。 ・天然成分を原料とした洗浄剤、ラウラミドプロピルベタイン（アミノ酸の一種、天然保湿剤）を配合。※洗浄成分が強いため、皮膚の弱いワンちゃん、手の弱い方はご注意ください。原材料・成分ラウラミンオキシド、ラウレス硫酸Na、ラウレス-9、（カプリリル/カプリル）グルコシド、ラウラミドプロピルベタイン、アルキル（C10-18）スルホン酸Na、他