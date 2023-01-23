『Mwpo キャットタワー フラワー カラー かわいい おしゃれ 猫タワー 組立簡単 四季適合 運動不足 ストレス解消 人気 ペット用品 26【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 01時 09分に出品され03月21日 01時 09分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在726件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Mwpo キャットタワー フラワー カラー かわいい おしゃれ 猫タワー 組立簡単 四季適合 運動不足 ストレス解消 人気 ペット用品 26
【商品説明】
・かわいらしさがいっぱい 素敵な新作ができました=^_^=
・?【かわいいフラワーの台座】伝統的な台座に比べ、かわいく見えます。猫ちゃんのかわいい姿も飽きなく見たいです。
・?【爪とぎポールいっぱい】天然サイザル麻のロープで覆われており、耐久性が高く壊れにくく、猫ちゃんが引っ掻いたり遊んだりのに最適です。
・?【組み立て簡単】部品明細、組立方法など、説明書に従い簡単に組み立てできます。女性一人でも簡単に設置OK！
・?【設置自由 省スペース】スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！据置タイプは部屋の角、ソファーの横など、どこでも自由に設置可能！、圧迫感もなく、いつでも
【サイズ】
高さ : 22.00 cm
横幅 : 52.00 cm
奥行 : 52.00 cm
重量 : 6.00 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7491円
726 入札履歴
終了
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