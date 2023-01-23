Mwpo キャットタワー フラワー カラー かわいい おしゃれ 猫タワー 組立簡単 四季適合 運動不足 ストレス解消 人気 ペット用品 26【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

【商品名】

Mwpo キャットタワー フラワー カラー かわいい おしゃれ 猫タワー 組立簡単 四季適合 運動不足 ストレス解消 人気 ペット用品 26



【商品説明】

・かわいらしさがいっぱい 素敵な新作ができました=^_^=

・?【かわいいフラワーの台座】伝統的な台座に比べ、かわいく見えます。猫ちゃんのかわいい姿も飽きなく見たいです。

・?【爪とぎポールいっぱい】天然サイザル麻のロープで覆われており、耐久性が高く壊れにくく、猫ちゃんが引っ掻いたり遊んだりのに最適です。

・?【組み立て簡単】部品明細、組立方法など、説明書に従い簡単に組み立てできます。女性一人でも簡単に設置OK！

・?【設置自由 省スペース】スペースを取らないので、ワンルームの方でも安心できます！据置タイプは部屋の角、ソファーの横など、どこでも自由に設置可能！、圧迫感もなく、いつでも



【サイズ】

高さ : 22.00 cm

横幅 : 52.00 cm

奥行 : 52.00 cm

重量 : 6.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。