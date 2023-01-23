『バボラ (Babolat) BACKPACK PURE DRIVE (バックパック ピュアドライブ) テニス用 ブルー 32×77×20cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 22分に出品され03月27日 10時 22分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バボラ (Babolat) BACKPACK PURE DRIVE (バックパック ピュアドライブ) テニス用 ブルー 32×77×20cm



【商品説明】

・サイズ : 32×77×20 cm・ポケットの数 : ノートパソコン用ポケット 1つ メインコンパートメント 1つ ラケットコンパートメント 1つ アクセサリーポケット 1つ

・ストラップの数 : 2

・ハンドルの数 : 1

・モデル年度:2020

・収納スペースの数 : 1

・収納量 : ラケット3本・容量 : 32L

・対象シーズン:12

・部門名:ユニセックス大人



【サイズ】

高さ : 10.00 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 78.00 cm

重量 : 660.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。