『バボラ (Babolat) BACKPACK PURE DRIVE (バックパック ピュアドライブ) テニス用 ブルー 32×77×20cm【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 10時 22分に出品され03月27日 10時 22分に終了予定です。即決価格は7,491円に設定されています。現在843件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バボラ (Babolat) BACKPACK PURE DRIVE (バックパック ピュアドライブ) テニス用 ブルー 32×77×20cm
【商品説明】
・サイズ : 32×77×20 cm・ポケットの数 : ノートパソコン用ポケット 1つ メインコンパートメント 1つ ラケットコンパートメント 1つ アクセサリーポケット 1つ
・ストラップの数 : 2
・ハンドルの数 : 1
・モデル年度:2020
・収納スペースの数 : 1
・収納量 : ラケット3本・容量 : 32L
・対象シーズン:12
・部門名:ユニセックス大人
【サイズ】
高さ : 10.00 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 78.00 cm
重量 : 660.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7491円
843 入札履歴
終了
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