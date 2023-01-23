『ローズゴールドメッキフィガロアンクレット Mレターアンクルブレスレット【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 07時 52分に出品され04月04日 07時 52分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在219件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 ChainsProの18Kゴールドメッキの4.5mm幅のアンクレットは、女性やティーンエイジャーに人気です。可愛くて繊細なデザインで、足首に快適にフィットします。ローズゴールドメッキで肌に優しく、夏のビーチジュエリーとしてもおすすめです。サイズは調整可能で、ギフトボックスとジュエリーポーチが付いています。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ローズゴールドメッキフィガロアンクレット

Mレターアンクルブレスレット