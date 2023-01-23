『FUKUMARU【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 27分に出品され03月25日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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素材: セラミック

パッケージ重量: 1.111 kg

色: 白い

・・・(続きは商品説明をご覧ください)

カテゴリ ペット用品、生き物

その他ペット用品、生き物 タグ FUKUMARU