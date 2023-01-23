『FUKUMARU【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 20時 27分に出品され03月25日 20時 27分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在328件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
新品・即決価格でご購入いただけます！ 商品説明＋＋＋ ご覧頂きまして誠にありがとうございます！誠意のあるお取引きを心がけていますので、迅速に対応 させていただきます。あなたのご入札、心よりお待ちしております。商品説明・注意事項はトラブル防止のため最後までお読みください《安心保証・未着補償》商品に明らかな破損・不良・不備などがあった場合は「全額返金」または「再配送」の対応をさせていただきます。商品のご紹介
素材: セラミック
パッケージ重量: 1.111 kg
色: 白い
・・・(続きは商品説明をご覧ください)
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落札価格7490円
328 入札履歴
終了
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