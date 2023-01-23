『自動給餌器 カメラ付き 猫 犬給餌器 自動餌やり機 L大容量 遠隔操作 ペット 留守番 自動給餌機 猫 ペット 見守りカメラ ペット用品【2024年最新】 』はヤフオクでから03月25日 13時 51分に出品され03月25日 13時 51分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在957件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【セット内容】
給餌器本体
充電ケーブル
ACアダプタ
乾燥剤
【ご注意】：
1.ご自宅のWIFIのパスワードが13桁の場合、パスワードを12桁にご変更して、改めて該当製品を接続してください。
2.楽天モバイルをご利用されている場合、キャリアより通信制限がありますので、外出先でモバイルWIFIで該当製品と繋がらい可能性があります。該当製品自身の不具合ではありません。
【適用対象】
20kg未満の猫、犬等の小型、中型ペット
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落札価格7490円
957 入札履歴
終了
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