『Samsung EO-IA500 3.5mm イヤホン ブラック - EO-IA500BBEGWW【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 35分に出品され03月26日 05時 35分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在297件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 本商品は海外拠点に在庫がございます。そのためお届けまで2〜3週間いただいております。税関手続き、関税支払い等すべて当方で対応させていただいております。尚、税関での確認のため化粧箱が開封されることがあります。また、国際輸送が伴いますので化粧箱に痛みが生じる場合がございますので、予めご了承お願い致します。