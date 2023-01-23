『leg0wear Girls leg0 Friends Tamara 701-T-SHIRT L/S T-Shirt【2024年最新】 』はヤフオクでから04月07日 04時 45分に出品され04月07日 04時 45分に終了予定です。即決価格は7,490円に設定されています。現在804件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 Brand: leg0 Wear

Size: 6 Years

Color: Beige

EAN: 5700067349832