『TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK CS1 SSD ストレージ 内蔵 マルチUSB-Cハブ 240GB シルバー TUN-OT-0【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 10時 56分に出品され04月09日 10時 56分に終了予定です。即決価格は7,488円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TUNEWEAR ALMIGHTY DOCK CS1 SSD ストレージ 内蔵 マルチUSB-Cハブ 240GB シルバー TUN-OT-0



【商品説明】

・USB-Cポートを4つのポート変換＋外部SSDストレージに拡張

・Windows PC、macOS、iPad Pro、Androidなどで使用可能

・シルバー、スペースグレイの２種類

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・内蔵SSDはmacOSの自動バックアップ機能「TimeMachine」対応



【サイズ】

高さ : 2.60 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 20.00 cm

重量 : 130.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。