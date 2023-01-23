『Maktar Qubii Pro ホワイト (microSD 128GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ ip【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 08時 06分に出品され03月08日 08時 06分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Maktar Qubii Pro ホワイト (microSD 128GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ ip
【商品説明】
・【Qubii Proがあれば写真取り放題】寝る前にスマホ充電するだけでiPhoneの写真や動画を自動バックアップ！Qubiiがあれば、iPhoneの容量不足には困らず、写真を気兼ねなく取り放題！使いやすくて高速転送。簡単操作で手軽にiPhoneの写真をパソコンにデータ移行することも可能。
・【容量不足解消】USB3.1 転送スピードがアップ！PCいらずで空き容量を確保。カード入れ替えで自由に容量を増やせる！各メーカーのmicroSDカードに対応します。（最大容量2TBまで）オフラインでバックアップするのでデータ漏洩の心配もありません。
・【無料＆使いやすい専用アプリ】バックアップしたデータは専用アプ
【サイズ】
高さ : 4.40 cm
横幅 : 12.20 cm
奥行 : 16.70 cm
重量 : 40.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
Maktar Qubii Pro ホワイト (microSD 128GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ ip
¥ 7482
Maktar Qubii Pro ホワイト (microSD 128GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ ip
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Maktar Qubii Pro ホワイト (microSD 128GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ ip
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落札価格7482円
575 入札履歴
終了
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