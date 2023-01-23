Maktar Qubii Pro ホワイト (microSD 128GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ ip【お歳暮】

商品情報

【商品名】

Maktar Qubii Pro ホワイト (microSD 128GB付) 充電しながら自動バックアップ iphone usbメモリ ip



【商品説明】

・【Qubii Proがあれば写真取り放題】寝る前にスマホ充電するだけでiPhoneの写真や動画を自動バックアップ！Qubiiがあれば、iPhoneの容量不足には困らず、写真を気兼ねなく取り放題！使いやすくて高速転送。簡単操作で手軽にiPhoneの写真をパソコンにデータ移行することも可能。

・【容量不足解消】USB3.1 転送スピードがアップ！PCいらずで空き容量を確保。カード入れ替えで自由に容量を増やせる！各メーカーのmicroSDカードに対応します。（最大容量2TBまで）オフラインでバックアップするのでデータ漏洩の心配もありません。

・【無料＆使いやすい専用アプリ】バックアップしたデータは専用アプ



【サイズ】

高さ : 4.40 cm

横幅 : 12.20 cm

奥行 : 16.70 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。