『Ｓｈａｅｌｙｋａ Vintage Style リュック メンズ 軽量 A4 大容量 収納力 撥水加工 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス バ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 13時 48分に出品され03月10日 13時 48分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Ｓｈａｅｌｙｋａ Vintage Style リュック メンズ 軽量 A4 大容量 収納力 撥水加工 多機能 通勤 通学 出張 ビジネス バ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 9.60 cm

横幅 : 26.60 cm

奥行 : 28.00 cm

重量 : 700.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ Ｓｈａｅｌｙｋａ

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