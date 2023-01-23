『Edifier W820NB AAC対応 ノイズキャンセリング ヘッドホン/Bluetooth ワイヤレスヘッドホン/有線 ハイレゾ対応 オ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 18時 03分に出品され04月23日 18時 03分に終了予定です。即決価格は7,482円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Edifier W820NB AAC対応 ノイズキャンセリング ヘッドホン/Bluetooth ワイヤレスヘッドホン/有線 ハイレゾ対応 オ
【商品説明】
・【49h長時間再生可能】W820NBヘッドフォン ワイヤレスには耐久性のあるバッテリーが搭載され、高効率で49時間の再生が可能です。軽くて快適で、毎日使用することができます:それは約220グラムの軽量モデルなので、簡単に携帯することができます。ノイキャンON時の音楽
【サイズ】
高さ : 8.90 cm
横幅 : 18.90 cm
奥行 : 24.50 cm
重量 : 510.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
食料品・ペットフードをご検討のお客様へ
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落札価格7482円
583 入札履歴
終了
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