『ハピソン(Hapyson) 充電式チェストライト ホワイト YF-201-W【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 11時 24分に出品され03月21日 11時 24分に終了予定です。即決価格は7,481円に設定されています。現在877件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ハピソン(Hapyson) 充電式チェストライト ホワイト YF-201-W



【商品説明】

・付属品:調整パッド付きストラップ1本、USB充電ケーブル

・光源:白色ハイパワーLED×2、赤色高輝度LED×2(共にチップ)

・大きさ(mm):約173×50×87

・明るさ:[集光]強 約3600lx/200lm、弱 約1000lx/50lm、微弱 約120lx/7lm [散光]強 約600lx/200lm、弱 約100lx/30lm [ダブル]約4200lx/400lm [ブースト機能]約10000lx/600lm

・質量(g):約170(電池含)



【サイズ】

高さ : 6.35 cm

横幅 : 12.95 cm

奥行 : 15.24 cm

重量 : 280.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。