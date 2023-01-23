『SanDisk 256GB iXpand USB Flash Drive Flip SDIX90N-256G 海外バッケージ品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 09時 39分に出品され03月09日 09時 39分に終了予定です。即決価格は7,478円に設定されています。現在126件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SanDisk 256GB iXpand USB Flash Drive Flip SDIX90N-256G 海外バッケージ品



【商品説明】

SanDisk 256GB iXpand USB Flash Drive Flip SDIX90N-256G 海外バッケージ品



X08P1G26RT



【サイズ】

高さ : 0.03 cm

横幅 : 10.16 cm

奥行 : 15.24 cm

重量 : 20.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。