jxleichi 財布 メンズ 長財布 栃木レザー さいふ 大容量 YKKファスナー25枚カード収納可能 カードケース 本革 スキミング防止【年末の贈り物】

商品情報

【商品名】

jxleichi 財布 メンズ 長財布 栃木レザー さいふ 大容量 YKKファスナー25枚カード収納可能 カードケース 本革 スキミング防止

【商品説明】

・【YKKファスナー】長財布 の故障要因として最も多いのがファスナー不良。jxleichi通常の約1.5倍のコストがかかるYKKファスナーを採用して、耐久性抜群?開閉のスムーズさともに段違いに性能アップ！

・【こだわった細部】外側には栃木レザーを使用，内側には高級合皮マイクロファイバーレザーを採用し，栃木レザーは、「原皮」から、「革」になるまで、20以上もの工程があります。最初は固いヌメ革も、使い込むほどに柔らかく馴染んでいきます，天然の革を使用している為、使用する部位により商品に個体差があり 色ムラや生態傷などがある場合がございます。 天然皮革の特徴としてご了承くださいますようお願い申し上げます。





【サイズ】

高さ : 3.90 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 23.50 cm

重量 : 340.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。