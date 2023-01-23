『Terra Puzzles Africa Map Wooden Jigsaw Puzzle 152 Piece， 10x15 inches【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 19時 03分に出品され03月22日 19時 03分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在256件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
輸入商品は受注後に海外の倉庫より取り寄せ、国内で検品後、お客様へ発送となります。そのため、納期は約2〜3週間のお時間をいただいております。
|商品名
|Terra Puzzles Africa Map Wooden Jigsaw Puzzle 152 Piece， 10x15 inches
|ブランド名
|商品コメント
| 152 wooden puzzle pieces， including 2 unique whimsies
Illustrated map of Africas landmarks， animals， natural beauty and culture
Completed puzzle measures approximately 10 inches by 15 inches
Suitable for both children and adults
Durable and high-quality wood materials
Precision-cut pieces for a snug fit
Made in USA
製品自体、未使用品になりますが、輸入商品の場合、アメリカからの輸送中に外箱にダメージがある場合がございます。商品自体のご使用には問題ございません。また、輸入関税のご請求はございませんので、ご安心ください。
商品カテゴリ
商品コード
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落札価格7476円
256 入札履歴
終了
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