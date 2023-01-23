『ラマス DVDプレイヤー一体型プロジェクター RA-PD080 ホワイト 小【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 47分に出品され03月08日 06時 47分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 本体サイズ(mm):約W205×H95×D160。

本体重量:約1035g。

明るさ:54ANSIルーメン(国内検査済)

投影サイズ:30-150インチ

投影距離:約1m~4.2m

付属品: 本体、レンズカバー、電源アダプター、AVケーブル、リモコン

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