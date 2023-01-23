『ラマス DVDプレイヤー一体型プロジェクター RA-PD080 ホワイト 小【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 06時 47分に出品され03月08日 06時 47分に終了予定です。即決価格は8,478円に設定されています。現在568件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
本体サイズ(mm):約W205×H95×D160。
本体重量:約1035g。
明るさ:54ANSIルーメン(国内検査済)
投影サイズ:30-150インチ
投影距離:約1m~4.2m
付属品: 本体、レンズカバー、電源アダプター、AVケーブル、リモコン
お届け7日以内の初期不良には対応いたします。
その後の対応はお受けできかねますので予めご了承ください。
またご購入者様都合の返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
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落札価格8478円
568 入札履歴
終了
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