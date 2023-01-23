『POPRUN Planner 2023-2024 (8.5 x 10.5) Academic Year Calendar (July 2023 - June 2024) with Hourly Time Slots， Monthly... 5[並行輸入品]【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 13時 32分に出品され03月07日 13時 32分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在741件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品名：POPRUN Planner 2023-2024 (8.5 x 10.5) Academic Year Calendar (July 2023 - June 2024) with Hourly Time Slots， Monthly Weekly & Daily Organizer for time Management， Soft Leather Cover - Turquoise 翻訳：POPRUN プランナー 2023-2024 (8.5 インチ x 10.5 インチ) 学年度カレンダー (2023 年 7 月〜2024 年 6 月) 時間ごとのタイムスロット、時間管理用の月間週間および毎日のオーガナイザー、ソフトレザーカバー - ターコイズ **2023年7月〜2024年6月の学業計画表 - サイズは（8.5X10.5）で、書き込みスペースが広くとられています。学校のスケジュールに合わせてお使いいただけます。***バーチカル・アワーリー・レイアウト **1週間分のレイアウトには、書き込みスペースが十分にあります（7:00amから8:00pmまで）。1週間を2ページにレイアウト。