『Fundisinn Talking Flash Card with Storage Box Early Education Toys for Boys【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 18時 17分に出品され03月08日 18時 17分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品説明 お取り寄せ商品につき、お客様への発送まで2-3週間を頂戴しております 商品名 Fundisinn Talking Flash Card with Storage Box Early Education Toys for Boys Girls 2 3 4 5 Year Old Interactive Toys， Learning Toys for Toddlers Gift (Pink) ブランド名 商品コメント Educational Talking Flash Cards Early Educational flash cards device with built-in pronunciation function. 112pcs flash card include 224 words Animals， Foods， Persons， Daily necessaries. Meets the demand of pre-school words learning br Storage Case Exclusive colorful Protective Storage Case keeps the talking toy and flash cards safe and clean so kids can enjoy its benefits longer. Never mix and lost flash cards after playing. It’s great for travelling and makes a beautiful gift br Language Learning Great Words learning toys for pre-school kids age 1-6 years old. It can help to develop kids’ vocabulary building， understanding thinking， perceive colors， and enhance logical knowledge in the fun game. br Easy to Use Fresh color， tiny and lovely cat shape is attractive and easy to use. Just turn on the device and insert cards， it can read out without internet connection. This toy set is ideal for learning， reviewing and practicing sight words. br USB Rechargeable Built-in a rechargeable， 300mAh lithium battery and equipped with a USB charge cable. 1.5 hours charging time will last to 4 hours working. Make kids have enough time to learn and play. 税関にて開封される可能性がございます 商品カテゴリ Pink Carat おもちゃ・ホビー ゲーム、おもちゃ おもちゃ 知育玩具

JANコード/ISBNコード 0719081490425

商品コード YS0000037038024068