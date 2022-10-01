『P01 COOL CATS G 22-23 GLOVE グローブ ミトン PLAY プレイ SNOWBOARD スノーボード スノボ 2023 更に！【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月20日 00時 12分に出品され04月20日 00時 12分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在193件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 P01 COOL CATS G 22-23 GLOVE グローブ ミトン



インナーグローブは付いておりません。



お客様都合での商品カラー・サイズがイメージと違うと言った場合にも返品・キャンセルはお断りしております。



[2022.10月から入荷〜入荷後の発送となります。]



送料無料、商品により送料が変わる場合などは購入後に金額変更して発送いたしますので、カートに入れて購入してください。



メールにてご連絡となります。メールの設定をご確認ください。



在庫なし等キャンセルの場合にもメールでのご連絡となります。



ご了承ください。



小売希望価格： 9.800円 税込み10.780円



あと1点+購入で2点購入の場合には特典付き！



（例・2点目が5.000円以上からでグローブとアパレルなどで2点・）



特典は画像2枚目の商品などのいずれかをプレゼント！

