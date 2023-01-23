『ポータブルカセットプレーヤー、ヴィンテージテーププレーヤーフルバンドノイズレスAM FMラジオ、年配の子供向け、ヘッドフォンジャック付き、U【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 06時 14分に出品され03月30日 06時 14分に終了予定です。即決価格は8,565円に設定されています。現在602件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ポータブルカセットプレーヤー、ヴィンテージテーププレーヤーフルバンドノイズレスAM FMラジオ、年配の子供向け、ヘッドフォンジャック付き、U
【商品説明】
・[再生方法] 携帯ラジオには、FM、中波、短波プラグイン カード、プラグ U ディスク、プラグ ストレージ カード再生モードがあり、外部で再生したり、ヘッドフォンを使用したりできます。
・[多機能] このカセット プレーヤーは、テープの再生、ラジオ、カードを差し込むとテープを再生でき、空のテープで録音でき、さまざまなニーズに対応できます。
・【ノイズなし】このカセットレコーダーの音は深くて太く、純粋でノイズがなく、高齢者や子供の聴覚の健康に有益で、長時間聞いても疲れません。
・【近距離音場効果】ラジオ付きポータブルカセットプレーヤーは、まるで現実世界の音のように近距離音場効果を生み出すことができ
【サイズ】
高さ : 14.00 cm
横幅 : 20.00 cm
奥行 : 32.00 cm
重量 : 1.69 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8565円
602 入札履歴
終了
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