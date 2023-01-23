『タカショー パワールーバーラティス 900×900【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月30日 04時 58分に出品され04月30日 04時 58分に終了予定です。即決価格は7,476円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 その他ガーデニング、園芸用品

【商品名】

タカショー パワールーバーラティス 900×900



【商品説明】

・材質補足:中国杉

・補足:ACQ注入

・製造国:中国



【サイズ】

高さ : 5.50 cm

横幅 : 92.00 cm

奥行 : 92.00 cm

重量 : 3.25 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。