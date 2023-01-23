『送料無料 ディマリニ バット 大人 一般 ユニセックス ファンゴ ノックバット DeMARINI WBD2426020 シルバー 黒 野球 一般【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 17時 36分に出品され03月20日 17時 36分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 採寸

単位(cm)/長さ

バット/89cm

※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。



ブランド：DeMARINI ディマリニ

アイテム：バット

スタイルNo：WBD2426020

商品名：ファンゴ ノックバット

性別：大人 一般 ユニセックス

原産国：China 他

素材：SC4 (超々ジュラルミン)

重量：645g平均

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