『送料無料 ディマリニ バット 大人 一般 ユニセックス ファンゴ ノックバット DeMARINI WBD2426020 シルバー 黒 野球 一般【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 17時 36分に出品され03月20日 17時 36分に終了予定です。即決価格は7,475円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
採寸
単位(cm)/長さ
バット/89cm
※上記サイズは、実際に同一の商品を採寸した結果です。
ブランド：DeMARINI ディマリニ
アイテム：バット
スタイルNo：WBD2426020
商品名：ファンゴ ノックバット
性別：大人 一般 ユニセックス
原産国：China 他
素材：SC4 (超々ジュラルミン)
重量：645g平均
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落札価格7475円
55 入札履歴
終了
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