『WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト BigShock Harness Lサイズ 巾2.5cm x【お歳暮】』はヤフオクでから03月11日 10時 23分に出品され03月11日 10時 23分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在599件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト BigShock Harness Lサイズ 巾2.5cm x 胴回り50-76cm 【大型犬用ハーネス】
【商品説明】
・WOLFGANG MAN & BEAST / ウルフギャング マン＆ビースト
・シートベルトにも使われる、強さ柔らかさ耐久性の高いウェビング素材
・大胆な動きと衝撃的なカラーバーストでひときわ目立ちましょう
CMR-X09R9PFXJV
【サイズ】
高さ : 4.00 cm
横幅 : 13.00 cm
奥行 : 20.00 cm
重量 : 220.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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WOLFGANG MAN & BEAST/ウルフギャング マン ＆ ビースト RetroFit HARNESS Mサイズ 巾1.6cm x
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落札価格7473円
599 入札履歴
終了
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