『ドッグラック プロシャンプー 4L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 50分に出品され03月13日 06時 50分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ドッグラック プロシャンプー 4L



【商品説明】

・原産国:日本

・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :19.5×25×10.5cm

・本体重量:4000g



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 20.50 cm

奥行 : 26.20 cm

重量 : 4.33 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。