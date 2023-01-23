『ドッグラック プロシャンプー 4L【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 06時 50分に出品され03月13日 06時 50分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在509件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ドッグラック プロシャンプー 4L
【商品説明】
・原産国:日本
・本体サイズ (幅X奥行X高さ) :19.5×25×10.5cm
・本体重量:4000g
【サイズ】
高さ : 12.00 cm
横幅 : 20.50 cm
奥行 : 26.20 cm
重量 : 4.33 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格7473円
509 入札履歴
終了
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