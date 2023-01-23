『Tonka Truck Panels パーカー【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月16日 14時 15分に出品され05月16日 14時 15分に終了予定です。即決価格は7,473円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 "画像出典元：「Tonka」より引用"



【商品名】

Tonka Truck Panels パーカー



【商品説明】

・20HBTK00012A-001

・Officially Licensed Tonka Apparel

・素材構成: 杢グレー: 93% 綿， 7% ポリエステル; その他のカラー: 100% 綿



【サイズ】

高さ : 7.49 cm

横幅 : 28.80 cm

奥行 : 35.05 cm

重量 : 500.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

トップス タグ Tonka

Truck

Panels

パーカー