『THE NORTH FACE × Supreme ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 20時 57分に出品され03月15日 20時 57分に終了予定です。即決価格は31,980円に設定されています。現在523件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACEとSupremeの24AWコラボダウンジャケットです。



Supremeオンラインで購入しました。



両ブランドのアイコニックなデザインが融合し、ファッション性と機能性を兼ね備えています。今回はレイモンド・ペティボンのアートワークが背面に配されています。



【快適性と保温性】

Nuptseのダウンジャケットの最大の特徴保温性は抜群です。(袖に700と書いてある上級ダウンの印)

非常に軽量で着ていてもストレスを感じることはございません。襟元にはフードが収納されています。



- ブランド: THE NORTH FACE / Supreme

- 色: 赤 / 黒

- デザイン: グラフィックプリント付き

- ロゴ: THE NORTH FACEロゴ / Supremeロゴ

- タイプ: ダウンジャケット

-モデル名···ヌプシ



毎回人気のコラボなので気になる方は是非お早めに購入をおすすめします。



カラー···ブラック,レッド



Sサイズ

肩幅···67cm

身幅···59cm

袖丈···64cm

着丈···50cm



#ノースフェイス

#シュプリーム

#ヌプシ

#ダウンジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

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