『【美品】ナンガ NANGA オーロラ ダウン ジャケット ブラック Lサイズ【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 16時 48分に出品され03月11日 16時 48分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在838件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】ナンガ NANGA オーロラ ダウン ジャケット AURORA DOWN JACKET ブラック

P-RR-11E

【ブランド名】ナンガ NANGA

【表記サイズ】L

【実寸サイズ】身幅：57cm 着丈：73cm ゆき丈：88cm

【素材】表地 ナイロン100％ 裏地 ナイロン100％ 中綿 ダウン90％、フェザー10％



数回着用しましたが目立つ傷や汚れなく、まだまだ長くご愛用頂けます✨

クリーニング済み

軽くてあたたかいです。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナンガ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】ナンガ

NANGA

オーロラ

ダウン

ジャケット

ブラック

Lサイズ