『ASAUCE MELER リネンフリンジストール【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 20時 58分に出品され03月17日 20時 58分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在859件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ASAUCE MELER/アソースメレ】

ベルギーリネンフリンジストール



こちらのサイトで購入しました。

前出品者様は2回ほどの使用とのことでした。私はワンシーズン使用しております。もともとのリネン特有のネップあります。



リネンの中で最も良質なベルギー産のリネン素材を使用したストール。

大判で程よい厚みがありストールとしてはもちろん、真夏の羽織り代わりにするのもお勧めです。



カラー表記はグレー系その他、綺麗なお色味です。



自宅保管、リネン素材のためシワはご了承ください。



サイズ幅97/全長170





カラー···グレー



柄・デザイン···無地



これ以上の値下げは考えておりません。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アソースメレ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ASAUCE

MELER





リネンフリンジストール