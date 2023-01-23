『新古 KLUANEクルアニマウンテニアリング ダウン ジャケット comoli【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月21日 22時 30分に出品され04月21日 22時 30分に終了予定です。即決価格は18,720円に設定されています。現在528件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 KLUANE MOUNTAINEERING クルアネ マウンテニアリング ダウンパーカ PUFFER PARKA です。

ベイクルーズ ジャーナルスタンダード オンライン にて購入後、1シーズン3回着用のみの新古品。



金子は断言する。「これが世界で一番かっこいい ダウン だと思っている」と。

世界中であらゆる服のバイイングを行ってきた彼にそう言わしめる、 クルアニ マウンテニアリングの魅力は、合理性と大量生産の中で失われつつある手作りの製法が残されていること、そこに付随する歴史的な物語だ。

二人のスタッフがダウンを詰める作業と縫製を手作業で分担、スナップボタンをつける工程はLAの工場で行うなど、古き良きダウンのプロセスが残されている。服の作り手に近い人ほど、現代の生産背景ではこのダウンを作ることができないと実感、魅了される。多くのデザイナーが愛好する理由がある。



世界最高品質の羽毛寝袋の製造で知られる ダウンジャケット 。カナダ産ホワイトグースをたっぷりと詰めた贅沢な仕上がり。柔軟性のあるナイロン生地をシェルに採用、驚くほど軽い着用感を実現。抜群の保温性と着心地の良さを兼備したハイスペックなダウンは、カナダの山岳警備隊、森林警備隊に採用されるほど信頼性の高い一着。

フロントスナップが2列タイプ（大きめ）とはサイズ感が異なります。主観では2列タイプのS相当かと思います。 シルエット的にcomoli のダウンがお好きな方などにおすすめ。新古品ですが、本商品の性質故ダウンの抜け？が見られます。（ Lechoppe レショップ のスタッフ曰く、ほぼ全ての商品で見られるとのこと）



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■表記サイズ L

■素材 ダウン90フェザー10

■サイズ 肩幅47身幅65着丈70袖丈73

■生産国 カナダ

■参考価格 165,000円 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新古

KLUANEクルアニマウンテニアリング

ダウン

ジャケット

comoli