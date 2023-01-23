『POCO F6 BLACK 8GB/256GB 新品未開封 グローバル版【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 09分に出品され03月12日 03時 09分に終了予定です。即決価格は26,520円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 POCO F6 5G SIMフリーは、最新技術を詰め込んだ一台です。新品未開封で、グローバル版のため日本語にも対応しています。



RAM: 8GB

ROM: 256GB

カラー: ブラック

ディスプレイ: 6.67インチ有機ELフラットディスプレイ

カメラ: 5000万画素標準+OIS / 800万画素超広角デュアルカメラ

OS: Android 14, Hyper OS

バッテリー: 5000mAh

その他の魅力的なスペック

デュアルスピーカーで臨場感あふれる音質

USB Type-C 2.0で高速充電とデータ転送

画面内指紋認証・顔認証でセキュリティも万全

IP64防塵防水で安心の耐久性

薄型軽量（7.8mm / 179g）で持ち運びも楽々

さらに、変換プラグをおまけでお付けします！

すり替え防止の為、返品・交換はできません。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャオミ