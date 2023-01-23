『POCO F6 BLACK 8GB/256GB 新品未開封 グローバル版【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 03時 09分に出品され03月12日 03時 09分に終了予定です。即決価格は26,520円に設定されています。現在840件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|シャオミ
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落札価格26520円
840 入札履歴
終了
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