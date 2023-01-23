『タトラス 20年製 アゴルド ダウン ジャケット フード 2way 黒 02【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月08日 11時 56分に出品され05月08日 11時 56分に終了予定です。即決価格は20,516円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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☘︎ブランド☘︎

TATRAS タトラス



☘︎アイテム☘︎

MTK20A4148 アゴルド AGORDO



☘︎サイズ☘︎

⚠お手持ちのお洋服に合わせて、

実寸表記をご確認下さい。



サイズ表記 02（Mサイズ相当）

着丈:65cm

肩幅:44cm

身幅:54cm

袖丈:64cm



⚠素人採寸のため多少の誤差はご了承下さい。



☘︎状態☘︎

特に大きな汚れ等もなく綺麗な状態です。



☘︎カラー☘︎

ブラック 黒



⚠︎光加減で実際のお色とは若干異なる場合がございます。



☘︎発送☘︎

⚠コンパクトに畳んで発送いたします。

折りジワが付く場合がございますので、ご了承下さい。



⚠らくらくメルカリ便←→ゆうゆうメルカリ便の

変更をする場合があります。

ご希望の発送方法がございましたら、

ご購入前にご相談下さい。



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皆様とのご縁を楽しみにしております⸝⸝⸝♡



41030110421 0 3 35-42 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ タトラス

20年製

アゴルド

ダウン

ジャケット

フード

2way

黒

02